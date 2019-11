217 euros d'économie pour les étudiants : le calcul un brin réducteur d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron lui demande alors : "De combien d'euros par an ? De combien ?", insiste-t-il. L'étudiante, prise de court, glisse : "Oui bien sûr, une grosse somme de 230…". Le président s'exprime alors sans son micro et conclut : "Si on dit les chiffres, faut être honnête."

Au cours de son intervention, le chef de l'État a souhaité que les étudiants prennent "deux pas de recul", et comparent leur situation à celle vécue par leurs homologues d'autres pays. Il a enjoint son auditoire à se montrer "positif". En revenant sur la suppression de la sécurité sociale étudiante, qui représentait une dépense annuelle de 217 euros, il s'est montré ferme : "C’est nettement supérieur à la baisse de cinq euros des APL", a-t-il lancé.

Les étudiants ont-ils pour autant réalisé une économie égale à ce montant ? Pas tout à fait. Pour y voir plus clair, LCI a pris sa calculatrice et a observé qu'Emmanuel Macron s'est en effet gardé de souligner qu'en marge de cette mesure, le gouvernement a aussi mis en place à la rentrée 2018 une "contribution de vie étudiante et de campus" (CVEC) obligatoire. Son but ? Financer "des projets de vie de campus portés par une liste d’établissements fixée par la loi (les universités, un certain nombre d’écoles, les Crous, etc.)". Une circulaire précise les conditions d'usage de cette contribution, qui doit "exclusivement servir à l’amélioration des conditions de vie des étudiants".