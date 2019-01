À l’école : en pause lecture

En passant quatre à huit heures par jour sur leurs smartphones, les jeunes lisent de moins en moins. Le constat est sans appel et alarmant car leurs compréhensions de lectures régressent également. Pour mettre un livre dans les mains de chaque élève, des établissements scolaires ont trouvé la solution. En Ardèche par exemple, une école prend quinze minutes de pause quotidienne pour lire. Cette méthode a déjà été choisi par 700 établissements scolaires, dans tout le territoire.



