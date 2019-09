ARCHIVE VIDÉO - Rentrée : regardez comment le premier jour de classe se déroulait en 1967

Tous les enfants retrouvent le chemin de l'école en cette période de rentrée scolaire. À cette occasion, nos équipes se sont plongées dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) pour découvrir à quoi ressemblait le premier jour de classe en 1967.





Et on se rend compte que certaines choses ne changent pas en regardant ces images en noir et blanc : il y a 52 ans comme aujourd'hui, la rentrée apparaît comme un moment de déchirement pour les uns, un grand jour pour les autres. Et l'heure de la récréation, occasion pour tous de se faire des amis, est hier comme en 2019 le moment le plus attendu par les enfants.