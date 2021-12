Préau : le nouveau "comité d'entreprise" de l'Éducation nationale boudé par les profs

Ces différents publics se voient proposer "un bouquet de prestations culturelles, sportives, touristiques, de loisirs et des avantages commerciaux" tels qu'"une billetterie pour le cinéma et les spectacles, une tarification avantageuse pour les plateformes de musique en ligne, les coffrets loisirs, l'équipement sportif", a indiqué le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué.

Une initiative qui ne rencontre pas le succès escompté. À la suite du Grenelle de l'éducation, l'association Préau a été lancée à la mi-décembre. Elle est destinée à tous les personnels actifs et retraités de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des sports ainsi qu'à leurs familles.

Ce dernier point à notamment soulevé des critiques du corps enseignants sur les réseaux sociaux, relate l'AFP. Les syndicats également grince également des dents face à cette association et ses services, regrettant notamment un défaut de quantité et de qualité de l'offre.

"Un comité d'entreprise payant et aux prestations inconnues avant de payer, c'est inadmissible", a affirmé Jean-Rémi Girard, président du Snalc (Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur). "On fait croire à un CE alors qu'en fait on demande aux personnels de payer", là où "un CE est financé par l'employeur", a-t-il réagi auprès de l'AFP.