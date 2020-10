Atteintes à la laïcité : quel rôle jouent les médiateurs de l'Education nationale ?

Le professeur d'histoire-géographie était la cible de violentes critiques d'un père d'élève et d'un militant islamiste connu des services de police. "La principale, qui a été impeccable de bout en bout, voyant qu'il y a eu un incident de cette nature, a justement appelé les équipes 'Valeurs de la République'", a insisté le ministre.

Les équipes "Valeurs de la République" ? En fait les référents laïcité de l'Education nationale, chargés d'établir une médiation entre enseignants et parents sur ce sujet spécifique. Ils font partie de la Cellule ministérielle de veille et d’alerte (CMVA), lancée il y a trois ans par le gouvernement pour réagir plus rapidement.

Plus concrètement, ces équipes "Valeurs de la République", formées pour être à la disposition des académies, peuvent être sollicitées par téléphone ou via ce formulaire par un enseignant en cas de question ou d’incident relatifs à la laïcité, et même se déplacer physiquement dans les classes pour répondre aux questions.