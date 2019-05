Avec Mon Cartable connecté, les enfants malades restent scolarisés

Grâce au dispositif Mon Cartable connecté, une jeune association permet à des enfants hospitalisés de suivre leurs cours à distance. C'est le cas de Loris Goby, un élève de CM1 qui est atteint d'une leucémie aiguë. Une simple tablette reliée à deux caméras en salle de classe, l'une fixe sur la maîtresse et l'autre mobile pilotée par l'enfant, lui permet de suivre les cours comme les autres élèves. Il peut même poursuivre sa scolarité lors de ses séjours à l'hôpital. Un véritable atout dans son combat contre la maladie.



