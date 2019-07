Bac 2019 : Blanquer promet des sanctions, mais que risquent les correcteurs grévistes ?

Mais ce n’est pas tout. Comme le note cette avocate, cette situation est "à la frontière entre la faute de service et l’infraction pénale". Ainsi, des poursuites peuvent être engagées. C’est dans ce sens que la rectrice de l'académie de Dijon a été particulièrement intransigeante. Selon France Bleu Côte-d’Or, Frédérique Alexandre-Bailly a rappelé que "les copies ne leur [aux enseignants] appartiennent pas". "Les copies du bac appartiennent à l'Etat et ils doivent [les] rendre." Un risque de se voir juger pénalement, d’après les propos de la rectrice, qui reste peu probable selon Laurent Rabbé. Avocat expert en droit de la fonction publique, il indiquait mercredi auprès de 20 Minutes que si "en théorie", ces sanctions pénales étaient possibles, "on voit mal un recteur d’académie aller jusque-là, autant pour la dimension sociale d’une telle décision que pour la longueur de la procédure". De son côté, le syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges (SNFOLC) a alerté que certains recteurs d'académie voulaient poursuivre des membres du personnel. Ils encourraient alors une amende de 45.000 euros.