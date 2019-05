Bac 2019 : épreuves, résultats... Tout savoir sur le calendrier des filières technologiques et professionnelles

Comme pour les filières générales, le coup d'envoi aura lieu le 17 juin. C'est à 8 heures que commencent cette année les épreuves écrites du baccalauréat pour les élèves de terminale de France métropolitaine inscrits dans des filières technologiques. Elles s'échelonneront jusqu'au lundi 24 juin.





S'agissant des élèves inscrits en filière professionnelle, si les épreuves générales écrites, communes à tous les candidats, auront également lieu du 17 au 24 juin, ces derniers commenceront à plancher dès le 27 mai pour les épreuves sur support informatique.





Il faudra ensuite attendre le vendredi 5 juillet pour que soient connus les premiers résultats. Les oraux de rattrapages (appelés épreuves de contrôle pour les Bac Pro) auront lieu dès le lendemain et jusqu’au mercredi 10 juillet.





Bien distincte de la session de rattrapage, la session de remplacement dédiée notamment aux élèves souffrant pendant les épreuves de juin, se tiendra du 9 au 16 septembre 2019.





Retrouvez ci-dessous, filière par filière, les dates et horaires pour les épreuves en France métropolitaine. Et sur le site du Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le détail du calendrier pour les départements d'Outre-mer, pour les filières professionnelles et technologiques.