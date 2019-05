Bac 2019 : une grève de surveillance va-t-elle perturber la première journée des épreuves écrites ?

Décider de perturber les épreuves du bac est difficile pour les enseignants, a-t-elle souligné. "Les professeurs travaillent toute l'année en vue de ce bac (...) Mais nous sommes très en colère, et puis rappelons-nous que le bac lui-même est menacé", avec la réforme de cet examen qui ramène à quatre les épreuves écrites de fin d'année de Terminale. Et de conclure, en référence au dernier appel à la grève en cette période symbolique : "Si on en arrive là, c'est que la situation est très grave.





Les académies "les plus impliquées" seraient Montpellier, Toulouse et Créteil. Outre la philo, seraient également concernées l'épreuve écrite de français, qui se déroule le même jour, pour les élèves de Première, et les épreuves de la première journée du brevet du collège, le 27 juin.