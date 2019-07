Bac 2019 : les résultats sont sortis à Nemours

À Nemours, en Seine-et-Marne, les cris de joie et les larmes se mêlent. Les bacheliers ont enfin la confirmation qu'ils ont leur diplôme en poche. Mais à cause de la grève des corrections, 211 candidats sur 235 du lycée n'ont pas leur note définitive pour au moins une matière. Certains devront se préparer à aller en rattrapage tandis que d'autres devront malheureusement revenir l'année prochaine.



