Bac 2020 : l'oral de français n'aura finalement pas lieu pour les élèves de première

"Trois critères ont été pris en compte, a ajouté le ministre, la sécurité sanitaire des personnels et des élèves, la bienveillance vis-à-vis de chaque élève, et le maintien de l'exigence des enseignements et des examens". Des critères qui avaient déjà conduit Jean-Michel Blanquer à aménager les épreuves du baccalauréat.

"J'ai consulté une nouvelle fois les fédérations de parents, les organisations syndicales, j'ai présidé hier (mercredi) le conseil national de la vie lycéenne (...), j'ai entendu leurs inquiétudes face à une situation exceptionnelle qui a entraîné une inégale préparation. Nous entendons l'argument qui considère que l'évaluation la plus juste de la connaissance des élèves en français est de prendre en compte les notes des deux premiers trimestres de l'année, et donc par conséquent l'épreuve orale de français sera validée par le contrôle continu", a-t-il dit au cours de la conférence de presse d'Edouard Philippe.

Un soulagement pour les différentes organisations lycéennes qui déploraient le maintien de cette incertitude infligeant "aux élèves une anxiété supplémentaire", selon l'UNL. Pour expliquer cette période de latence, le ministre a expliqué qu'il "s'était donné le temps nécessaire en étant attaché à ce que les élèves travaillent le plus longtemps possible les textes qui sont importants".

"Je rappelle que l'oral est une compétence indispensable à la réussite personnelle et professionnelle et qu'elle est au coeur de la réforme du baccalauréat, et que la littérature est une discipline majeure pour la formation de l'esprit humain. Nous devons donc veiller en toutes circonstances à ce que la continuité des apprentissages et des examens soit garantie", a ainsi affirmé Jean-Michel Blanquer.

Le ministère avait d'ailleurs allégé le nombre de textes à étudier. Mais dans la voie générale, 20% des élèves n'avaient pas étudié plus de 5 textes sur 15 et 50% pas plus de 10, selon un sondage effectué du 20 au 22 avril par la fédération des parents d'élèves Peep parmi ses adhérents.