Bac 2021 : les profs de philo en colère contre les couacs liés à la numérisation des copies

"Dès le départ, de nombreux professeurs ont rencontré des difficultés à la réception de leurs lots de copies. Elles sont arrivées tard, parfois en ordre dispersé, avec des pages dans le mauvais ordre, et pour certains avec des pages manquantes", s'insurge Nicolas Franck, président de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public (Appep). Lui-même dit avoir reçu la copie d'un candidat pour lequel "il manque 5 pages sur un total de 8". "Ce genre de désagrément n'arrivait pas auparavant car, quand on récupérait les lots de copies, on avait scrupuleusement vérifié qu'il y avait toutes les pages", dit-il.

Cette numérisation devait initialement s'appliquer à toutes les épreuves communes du bac. Covid oblige, seules les copies de français et de philosophie l'ont été. Concrètement, il s'agit de scanner les copies puis de les envoyer aux professeurs via un logiciel d'aide à la correction baptisé Santorin.

Au lendemain de l'épreuve déjà, le 18 juin, des professeurs de la métropole grenobloise et bordelaise avaient manifesté

à l'initiative des syndicats CGT et FO du Sud-Ouest contre cette numérisation des copies. Ils dénonçaient alors notamment le risque de surveillance lié à ce dispositif.

"Ça permet de faire des statistiques comme le temps de correction, comment on note etc", détaillait à France Bleu une des enseignantes qui a pris part à la mobilisation grenobloise. Et d'illustrer : "Il y a des collègues qui ont reçu leurs copies de BTS de français et qui, 24 heures après, ont reçu des mails qui leur demandaient pourquoi ils n'avaient toujours pas commencé à corriger". Ils déploraient aussi le manque de formation à ce nouveau système de correction.