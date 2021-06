"C'est Koh Lanta ?" : la chaleur, une épreuve de plus pour les candidats au bac 2021

Entre le stress des examens, les conditions inédites de cette édition 2021, Covid oblige, et les fortes chaleurs qui s'abattent sur le pays ces jours-ci, les candidats au baccalauréat ont de quoi transpirer. Ceux de filières professionnelles qui ont ouvert le bal ce mercredi avec les épreuves écrites de français et d'histoire-géographie, ne se gênent pas pour le dire sur Twitter.

"Je dois aller surveiller une épreuve de bac... pendant des heures... sous cette chaleur, sans clim dans la salle, ça va être cool", peut-on notamment lire sur le réseau social. Une autre confirme : "Je suis surveillante depuis ce matin, français et histoire-géo pour les bac pro, on étouffe, je baisse mon masque parfois parce que c'est vraiment très très dur".

Mais sur la Toile, ceux qui se plaignent le plus de cette météo venue s'ajouter à des conditions d'examen déjà peu ordinaires, ce sont les candidats. "Passer l'année en demi-jauge, composer 4h dans une salle où la ventilation n'existe pas sous une chaleur caniculaire avec des masques... J'ai une question : c'est Koh Lanta le bac ? ", interroge ironiquement un lycéen. "Je suis plus stressé pour la chaleur dans la salle que pour le bac en lui-même", écrit encore un internaute quand une autre s'inquiète : "la chaleur qu'il y aura, je ne suis pas prête". Et puis il y a ceux qui tentent le tout pour le tout : "ils ne veulent pas nous annuler le bac à cause de la chaleur ?"