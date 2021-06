Bac 2021 : qu'est-ce qui coince avec la numérisation des copies ?

La fin du stylo rouge ? La version 2021 du baccalauréat signe le coup d'envoi de la numérisation des copies, testée depuis 2019, et qui devait initialement s'appliquer cette année à toutes les épreuves communes du bac. Covid oblige, seules les copies de français et de philosophie seront numérisées finalement pour être ensuite corrigées par les professeurs.

Mais cela semble déjà trop. Ce passage à la correction sur ordinateur inquiète certains enseignants. Manque de formation, temps de correction réduit, complexité de la procédure, suspicion de surveillance... le système est décrié à bien des titres et l'épreuve de philosophie qui s'est déroulée mercredi a été l'occasion de le rappeler alors que sont attendues les premières copies dématérialisées. Des professeurs de la métropole grenobloise se sont notamment rassemblés devant le rectorat tandis qu'une mobilisation similaire était prévue devant à Bordeaux à l'initiative des syndicats CGT et FO du Sud-Ouest.

Concrètement il s'agit de scanner les copies puis de les envoyer aux professeurs via un logiciel d'aide à la correction baptisé Santorin. Objectif ? "Réduire le déplacement des enseignants et la manipulation des copies, évitant ainsi toute perte ou vol de copies", rappelle l'Education nationale auprès de nos confères de La Dépêche. "Les modalités de correction et d’harmonisation restent identiques à celles des années précédentes" assure-on encore, mettant ici le doigt sur un sujet sensible, particulièrement concernant la philosophie. "En philosophie, on n'a pas de barème officiel. On a besoin de comparer les copies, de les classer, de les reprendre dans leur globalité", explique Nicolas Franck, président de l'Association des Professeurs de Philosophie de l'Enseignement Public (APPEP) à La Dépêche. "Les professeurs de philosophie sont extrêmement agacés de se dire qu'ils vont corriger des copies qui vont finir à la poubelle", résume Jean-Rémi Girard, président du Snalc.