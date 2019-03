Bac de philosophie : adieu Marx et Freud ?

Mais concernant la disparition pure et simple de Marx et de Freud des programme, la réalité est plus nuancée. D'ailleurs, pour lui, c'est "un faux problème". Il nous explique : "Au programme, il y a une liste d'auteurs parmi lesquels est choisi un texte pour le bac, ainsi qu'une oeuvre complète à étudier tout au long de l'année. Cette liste conserve tous les auteurs précédents et se retrouve même un peu étoffée : Marx et Freud y demeurent. Engels, qui a travaillé avec Marx est même ajouté." Donc, si les notions de Travail et d'Inconscient disparaitraient de séries générales, "cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas étudier Marx et Freud en classe".





Est-ce pour autant tout à fait pareil ? Dans la pétition publiée sur le site de Marianne, la professeure souligne une modification majeure - notamment d'ordre politique : "Exit Marx et Freud comme parangons du Travail et de l'Inconscient" écrit-elle, "c'est-à-dire du matérialisme historique et de la psychanalyse... et bonjour Augustin et Thomas d'Aquin ! En d'autres termes, le futur bachelier deviendra un cadre d'entreprise rompu à la rhétorique."





Par ailleurs, nos confrères de CheckNews, qui ont traité le sujet dès vendredi 22 mars, relaient la parole de Frédéric Le Plaine, président, lui, de l'association pour la création d'instituts de recherche sur l'enseignement de la philosophie (l'Acireph). Il estime que "s'il n'y a plus de Travail, il ne sera plus nécessaire d'étudier Marx" alors même que "c'est l'un des chapitres qui intéresse le plus les élèves. C'est une réalité concrète et une valeur centrale dans notre société", ajoute-t-il.