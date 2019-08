Education : Jean-Michel Blanquer annonce les nouveautés de l'année scolaire 2019-2020

Le ministre s'est attelé au vaste chantier de la réforme du bac, sur laquelle nombre de ses prédécesseurs se sont cassés les dents. Le nouveau bac, resserré autour de quatre épreuves écrites et d'un grand oral, ne verra le jour qu'en juin 2021. Mais il se prépare en amont et des changements interviennent cette année pour les élèves de Première. Les séries S, ES et L sont supprimées et remplacées par des enseignements de spécialités. Ces élèves essuieront les plâtres de la nouvelle forme de l'examen.





Contestée par un certain nombre d'enseignants, cette réforme a provoqué en juin dernier une grève inédite des correcteurs du bac, qui ont refusé de rendre les copies en temps et en heure.