Bac : les oraux de rattrapage ont débuté

C'est un véritable calvaire que sont en train de vivre certains candidats au baccalauréat. Alors que les oraux de rattrapage ont débuté dans la matinée du 8 juillet 2019, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas encore leur note définitive à cause de la grève des enseignants. Pour eux, il faudra attendre encore un peu avant de connaitre la note définitive. Une situation inédite et un moment pénible qui les contraignent de réviser jusqu'à la dernière minute.



