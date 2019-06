Baccalauréat 2019 : place aux révisions !

Le baccalauréat 2019 débutera le 17 juin prochain. À l'approche du jour J, les révisions vont bon train et à chacun sa méthode. À Marcq-en-Barœul, Maerone, en Terminale S, a décidé de réviser seule ses cours de géographie, aidée de ses fiches. De leur côté, Solène et ses copines s'attaquent à la philosophie, une épreuve toujours redoutée par les candidats. Si le stress monte peu à peu pour les lycéens, les parents ne sont jamais trop loin pour calmer les nerfs et pour chouchouter leurs futurs bacheliers jusqu'à la fin des examens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.