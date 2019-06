Baccalauréat 2019 : une pétition a été lancée sur Internet contre un sujet trop difficile

Plusieurs dizaines de milliers de candidats au Bac, ainsi que plus de 32 000 autres personnes, ont signé une pétition sur Internet. Ils protestent notamment contre la difficulté d'un sujet proposé aux séries scientifiques S et ES, sur le poème d'un auteur qu'ils n'ont jamais étudié. Il s'agit d'Andrée Chedid, une inconnue pour de nombreux candidats. Certains ont même pensé que l'auteure était un homme. Le ministère de l'Éducation assure que la pétition a très peu de chance d'aboutir. Par ailleurs, aucune consigne pour assouplir les critères de notation n'a été donnée.



