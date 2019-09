Parcoursup 2019 : le 14 septembre est le dernier jour ?

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - La phase complémentaire de Parcoursup se termine ce 14 septembre à 23h59. Le 10 septembre le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait indiqué que les bacheliers sans affectation n’étaient plus que de 2600.

Les sentences sont tombées. C'est la fin du suspens, et le début d'un long processus, pour les près de 898.000 candidats inscrits sur Parcoursup. Il était 19h, mercredi 15 mai, quand ils ont pu découvrir sur la plateforme les premières réponses à leurs vœux d'études pour l'an prochain. Prochaine étape : faire un choix sous cinq jours. On vous détaille ici le calendrier qui les attend désormais.

S'il faut donc choisir dès qu'une proposition est favorable, ce n'est pas le cas des propositions en attente. Le pari avec ce nouveau calendrier : libérer des places au plus tard le 19 mai.

Ainsi, alors que les admissions tomberont au fil des jours (le site est actualisé chaque matin, vers 7h), le candidat ne peut valider qu'un seul cursus dans lequel il a été accepté. Sans réponse de sa part avant la fin de cette étape, la proposition d'admission sera définitivement perdue et offerte à la prochaine personne dans la liste d’attente.