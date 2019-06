Canicule : les quatre questions que pose le report du brevet

Contactés par Le Figaro étudiant, plusieurs organismes de voyage n’ont pas l’air de vouloir faire un geste vers ces jeunes adolescents. L’Office National de Garantie des Séjours et Stages Linguistiques, n’a pas choisi de favoriser les collégiens qui n’ont pas souscrit à une assurance voyage contre l’annulation. Et concernant l'Union nationale des centres sportifs de plein air, toujours dans les pages de nos confrères, elle explique qu’elle proposera au cas par cas d’autres dates de séjours durant l’été.





Du côté du ferroviaire, par contre, on a décidé de faire un geste pour les familles les plus modestes. Il faut savoir que les billets de la SNCF sont échangeables ou remboursables si on s’y prend deux jours avant le départ. Un changement de programme pour lequel il faut s’acquitter de cinq euros. Sauf que cette somme double dès lors qu’il s’agit d’un billet Ouigo, l’entreprise low cost de la SNCF. C’est pourquoi la compagnie a annoncé à Ouest France vouloir réaliser un geste commercial pour les clients du train bleu et rose, "prisé par les familles, notamment à faible pouvoir d’achat", dont le départ en vacances est bousculé par le changement de programme. Justificatif à l’appui, les frais seront donc remboursés dans le cas où l’un des voyageurs est un élève candidat au brevet.