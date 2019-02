Carte scolaire : onze écoles pourraient fermer en Charente

Le Tâtre est un village de 400 habitants situé en Charente. Son école à classe unique accueillant des élèves de CE1 et CE2 sera définitivement fermée en septembre 2019. Après avoir déjà perdu tous ses commerçants, la commune perdra aussi son établissement scolaire. Avec leurs enseignantes, les 22 écoliers iront rejoindre leurs camarades dans l'école de Touvérac, à trois kilomètres de la ville. En tout, onze écoles devraient fermer en Charente à la rentrée.



