Cirque Arlette Gruss : des enfants scolarisés dans une caravane

Son école est une caravane et elle fait la classe à tous les enfants du cirque Arlette Gruss. En tournée à Bordeaux, Laurence Loeffler est l'unique institutrice dans le pays à enseigner dans un cirque. Nommée par le ministère de l'Éducation nationale depuis trois ans, elle suit les artistes et leurs familles sur les routes.



