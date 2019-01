Classe à 12 élèves : comment la perçoivent les élèves et les enseignants ?

C’est l’une des premières réformes mises en place par la nouvelle majorité en 2017. Le dédoublement des classes de CP et de CE1, en zone prioritaire. Les enfants en difficulté dans leurs apprentissages pourront donc disposer d’une plus grande attention. En 2018, 190 000 élèves en ont bénéficié, et ils seront 300 000 en septembre 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.ions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.