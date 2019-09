Classes de première : une rentrée nouvelle formule sans filière

De la maternelle à la terminale, ils sont 12 400 000 d'élèves à reprendre le chemin de l'école cette semaine. Parmi eux, les élèves rentrant en classe de première, qui seront les premiers à tester le nouveau baccalauréat. De grands changements sont en perspective et nos journalistes nous les expliquent. Alors, à quoi faut-il s'attendre ?



