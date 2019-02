Collège : l'après-midi pourrait être réservé aux pratiques sportives

Le ministère de l’Éducation Jean-Michel Blanquer souhaite revoir l'organisation des journées d'école en collège. Son idée consiste à concentrer les matières difficiles le matin et consacrer les après-midi aux sports et à la culture. Cette expérimentation devrait être lancée dans des établissements volontaires dès la rentrée prochaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.