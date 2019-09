Comment alléger le poids du cartable ?

JT 13H - Les cartables des écoliers sont toujours aussi lourds. Comment préserver la santé de nos enfants ?

A l'occasion de la rentrée scolaire, le débat autour du poids du cartable refait surface. Afin d'éviter le mal de dos, un cartable ne devrait pas excéder 10% du poids d'un enfant. Alors pour alléger son poids, le sac ne devrait pas comporter les affaires de sports ou les effets personnels des autres membres de la famille. Le choix d'un cartable d'école est aussi primordial pour le bien-être de l'enfant. A ce sujet, les cartables à roulettes sont à éviter et les modèles traditionnels sont à privilégier.



