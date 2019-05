"Comment ça refusé ?" : après les premiers résultats de Parcoursup, déçus et soulagés passent leurs nerfs sur Twitter

Comme l'an dernier, et contrairement au dispositif précédent (APB), Parcoursup fonctionne "au fil de l'eau". La plateforme est actualisée chaque jour, avant la journée de classe, les propositions refusées par des candidats étant immédiatement réintroduites dans le système pour être proposées à d'autres. Entre soulagement, joie et parfois frustration, voire déception, certains ont réagi sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, souvent avec humour. Voici notre sélection de tweets.