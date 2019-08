Comment se passe la rentrée des enseignants ?

A trois jours de la rentrée scolaire, les 870 000 enseignants ont entamé la leur ce 30 août 2019. C'est notamment le cas à Méru, dans l'Oise. Un point sur les effectifs, découverte des membres de la classe, préparations des documents administratifs, tout y passe. La prérentrée permet de retrouver ses marques pour se préparer à la fois psychologiquement et techniquement. En effet, qu'ils soient nouveaux ou anciens, le stress est toujours là.



