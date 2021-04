"Ma classe à la maison", "Lumni" : ces sites à connaître pour (re)faire l'école chez vous "Ma classe à la maison" est un site Internet du Cned (Centre national d'enseignement à distance) à destination des parents. − GUILLAUME SOUVANT / AFP

"CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE" - Près de 12 millions d'élèves vont à nouveau devoir travailler à la maison à partir du 6 avril. Depuis le premier confinement, de nombreux outils numériques ont été mis en place. On vous en rappelle quelques-uns.

Voici revenu le temps de l’école à la maison. Des dictées sur la table du salon et des exercice de maths en ligne… quand la connexion internet fonctionne. Près d’un an après le premier confinement, 12 millions d’élèves renoueront dès mardi prochain avec les cours à distance et la fameuse "continuité pédagogique" vantée par le ministre de l’Education nationale. "Il y a des ressources pédagogiques qui sont très importantes, que chacun peut voir", a assuré ce lundi matin, sur RTL Jean-Michel Blanquer. Mais à quels sites se fier pour reprendre l’école à distance ? Revue de détails.

Le retour de "Ma classe à la maison"

En pointe sur la question depuis plus de 80 ans, le CNED, Centre national d'enseignement à distance, propose sur son site "Ma classe à la maison" de très nombreux cours à destination de tous les niveaux. Les élèves devront, si ce n'est pas encore fait, se créer un profil renseignant leur nom, leur département et fournir une adresse email, obligatoirement celle d'un de leurs parents. L'année dernière, selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 3 millions d'élèves ont bénéficié chaque jour de classes virtuelles sur la plateforme du CNED. Un outil qui a été amélioré d'un point de vue technique "pour éviter les saturations" et les embouteillages numériques, selon l'exécutif. Pas de contenus inédits en revanche. Tout aussi informatif, mais peut-être un peu plus ludique, la plateforme éducative numérique Lumni.fr, créée par l'audiovisuel public français (France TV, Radio France, INA, Arte, France Médias Monde) avec les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, est aussi particulièrement riche. Des vidéos de Jamy Gourmaud (l'ancien animateur de "C'est pas sorcier") sur les volcans, la formation des nuages ou les trous noirs côtoient des quiz de culture générale, de révision des conjugaisons ou bien des vidéos d'une minute de culture générale, comme par exemple celle expliquant l'origine de la fête de Pâques.

Testez les profs YouTubeurs

Autre alternative aux cours à distance ou aux plateformes éducatives du service public, il y a les chaînes YouTube dédiées à l'enseignement à distance. Sans doute la solution la plus facile pour les élèves, déjà très prompts à se rendre sur ce site d'hébergement de vidéos. Plusieurs professeurs se sont d'ailleurs lancés dans l'aventure lors du premier confinement, avec parfois un certain succès. Marie-Solène Letoqueux, enseignante en maternelle à Luitré-Dompierre (Ille-et-Vilaine) propose sur sa chaîne "La maitresse part en live" une histoire, une activité ou une comptine à partager entre parents et enfants. Chez les collégiens, lycéens d'autres enseignants proposent aussi de réviser leurs matières avec leurs chaînes YouTube. Tania Louis pour la biologie et les révisions de SVT, Sophie Guichard se consacre, elle, à la difficile tâche des mathématiques, Amélie vous proposera elle de réviser le bac de Français, on peut également écouter des cours de littérature avec Miss Book. C'est le grand avantage d'Internet, la démultiplication des contenus. La difficulté principale pour les parents sera sans doute d'empêcher leurs enfants de se laisser distraire par tant de possibles.