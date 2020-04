"Ce bac sera peut-être même plus fort que les autres", estime le porte-parole de la Peep

Ce vendredi, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé que les élèves de Terminales qui passent un bac général, technologique et professionnel seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus. Après cette annonce, nombreux sont ceux à se questionner sur le niveau de ce baccalauréat, craignant un diplôme "au rabais" pour l'ensemble des bacheliers.

"Ce bac sera particulier et sera peut-être même plus fort que les autres puisque ces élèves qui ont passé le bac en 2020, au contraire, auront développé une maturité, auront travaillé avec des outils nouveaux … Et je fais le pari que ces élèves, dans l’Enseignement supérieur, vont réussir mieux que les autres, puisque ce qu’ils auront vécu ne s’effacera pas et les compétences qu’ils auront développées resteront", a relativisé Hubert Salün.