Réouverture progressive des écoles : "tout sauf sérieux", estime un syndicat du primaire

Cette fois, les plus de 15 millions d’écoliers et étudiants sont fixés. Si le confinement "le plus strict", sans allègement des mesures, est prolongé jusqu’au lundi 11 mai, la vie reprendra un peu de son cours normal ensuite. C’est à compter de cette date que les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront "progressivement", a annoncé lundi Emmanuel Macron, dans son allocution présidentielle.

Le chef de l’Etat a même fait de cette réouverture "une priorité", car "la situation actuelle creuse des inégalités". "Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes", a-t-il déclaré. Des mesures spécifiques seront cependant prises pour préparer ce retour à l’école. "Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières : organiser différemment le temps et l’espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire", a-t-il fait savoir.