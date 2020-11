Payer plus mais avoir moins : avec les cours à distance, la colère gronde dans les écoles de commerce

Cette rentrée scolaire a été marquée par une reprise de la circulation du virus en France, obligeant les établissements à s’adapter et renvoyer leurs étudiants à des cours dispensés en visio-conférence. Si bien que de nombreux élèves issus d’écoles de commerce, parmi les plus onéreuses de l’enseignement supérieur, demandent un remboursement partiel de leurs frais de scolarité.

"Nous payons plus cher que nos prédécesseurs pour des cours de moins bonne qualité", plaident encore les signataires. Et de fait, la hausse des frais de scolarité est bien réelle pour plusieurs de ces écoles, obligeant la plupart des élèves à contracter un prêt pour accéder aux enseignements.

En septembre dernier, le site L’Étudiant dressait un comparatif entre 2016 et 2020 et constatait une augmentation de 40% pour l’école Skema (de 10.040 à 14.000 euros par an), de 34% pour l’école Audencia (de 10.633 à 14.197 euros par an), ou encore de 17% pour HEC Paris (de 13.500 à 15.850 euros par an). En dix ans, selon Les Échos, les frais de scolarité ont même quasiment doublé dans la majorité des grandes écoles de commerce.