Rentrée : le port du masque dès la 6e est "le principe socle" du protocole sanitaire

"Notre école doit reprendre. Et elle reprendra. Nous nous sommes mis en situation de le faire", a assuré le ministre, revenant sur le protocole sanitaire élaboré en juillet et "tranché en conseil de Défense". Un document de sept pages, "simple et clair", avec de "grands principes" qui n'ont pas vocation à varier. Parmi ceux-ci, le port obligatoire du masque.

Élément le plus "nouveau" de ces règles et "principal socle de ce protocole sanitaire", il devient obligatoire pour les collèges et lycées et pour tous les adultes - y compris en maternelle, alors que des exceptions avaient été envisagées pour les enseignants de maternelle et de primaire. Selon Jean-Michel Blanquer, le gouvernement a préféré "ne pas maintenir ces exceptions de façon à ce que la règle soit totalement claire, totalement simple".

"Ce que chacun doit comprendre de manière simple et claire, c'est que tous les adultes portent le masque, et les enfants le portent à partir de la 6e", a-t-il résumé, faisant valoir que cette volonté coïncidait avec les préconisations de l'OMS, qui le conseille dès l'âge de 12 ans.