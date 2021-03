22 classes fermées au lycée de Drancy ce lundi, des enseignants demandent la fermeture de l'établissement

Au lycée Eugène-Delacroix de Drancy, une vingtaine de professeurs font valoir leur droit de retrait. Dans cet établissement du département de Seine-Saint-Denis, 20 élèves ont perdu un membre de leur famille en raison du Covid-19, sur les 2400 élèves scolarisés. Une "situation alarmante", pour le corps enseignant.

"La demande a été claire. Ça a été de fermer l'établissement car ça paraît incontrôlable pour que l'épidémie s'arrête et qu'il n'y ait plus de menaces sur les élèves, leurs familles, celles des enseignants qui y travaillent et sont en première ligne", confie aux caméras de TF1 Fabrice Morel, professeur au lycée Eugène-Delacroix de Drancy et délégué du syndicat SNES-FSU 93. "Les élèves sont très stressés, explique un parent d'élève à TF1. (...) Beaucoup ont peur de ramener le Covid chez eux." La Seine-Saint-Denis est le département avec le taux d'incidence le plus élevé de France.