Avancer les vacances scolaires ? Des syndicats se demandent "s'il n'est pas déjà trop tard"

Pour le Snes-FSU, le premier syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques, le manque de visibilité ne permet pas de se projeter sur plusieurs jours. "Chaque jour compte", insiste auprès de LCI Laëtitia Faivre, secrétaire général du syndicat à Paris. "Nous sommes dans une gestion de l'urgence : jeudi à 13h, nous recensions entre 160 et 180 classes fermées, entre le premier et second degré, dans la capitale. Avancer les vacances au 2 avril ? Nous n'en sommes même plus à réfléchir à cette idée. On se demande s'il n'est pas déjà trop tard. Nous sommes interpellés tous les jours par des cas dans des classes."