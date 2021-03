Faire cours à l’extérieur : la proposition d'Anne Hidalgo est-elle réaliste ?

Doit-on s'attendre à voir de plus en plus d'enseignants faire classe à l'extérieur et notamment dans les parcs et jardins avec l'arrivée des beaux jours ? C'est en tout cas l'idée avancée en début de semaine par la maire PS de Paris Anne Hidalgo. "Je propose aussi à l'Éducation nationale de permettre aux enseignants de faire classe en extérieur toutes les fois que cela sera possible", a-t-elle ainsi déclaré lundi lors d'une déclaration après s'être réunie avec les maires d'arrondissement, la préfecture de police et l'Agence régionale de santé (ARS).

Et d'ajouter : "C'est ce que nous avons appris du premier confinement, à l'extérieur on a moins de risques d'attraper le Covid dès lors que l'on porte un masque et que l'on est respectueux des gestes barrières".