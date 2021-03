Covid-19 : le nombre de cas bondit à l'école, plus de 15.000 élèves contaminés

Sur l'ensemble du territoire, à l'exception de La Réunion actuellement en vacances, 2018 classes (contre 833 il y a une semaine) sont fermées sur 528.400, et 80 structures scolaires sur 59.967, dont 63 écoles, 11 collèges et 6 lycéens.

Une étude de l'Institut Pasteur publiée le 9 mars dernier avait montrée que les parents dont les enfants vont à l'école ou sont gardés par l'assistance maternelle s'exposent à un risque plus élevé de contracter le virus. Ce risque est de 39% pour les parents qui ont placé un enfant chez une nourrice. Un chiffre qui descend à 27% pour les parents de collégiens et à 29% pour ceux dont le ou les enfants sont scolarisés au lycée, précise l'enquête chargée d'identifier les lieux et les modalités de contamination au Sars Cov-2.

Dans le même temps, la campagne de dépistage s'accélère dans les écoles. Selon le ministre, le nombre de tests salivaires devrait atteindre ce soir les 250.000 réalisés et les 300.000 proposés. "Ces résultats nous donnent un taux de contamination en moyenne d'environ 0,5% (...) C'est un taux élevé, ça reste un taux raisonnable, d'autant plus que quand on les repère on casse la chaîne de contamination."