Nouveau protocole sanitaire : voici à quoi devrait ressembler la première rentrée scolaire à l'ère du Covid-19

En conséquence, le respect du mètre de distance jusque-là préconisé n'est plus censé être obligatoire en septembre dans les salles de classe lorsqu’il n’est "pas matériellement possible" ou que sa mise en oeuvre ne permet "pas d’accueillir la totalité des élèves", précise le protocole. Et il en sera d'ailleurs de même dans tous les autres espaces clos qui dépendent des établissements concernés, tels que les ateliers, les bibliothèques, les réfectoires, les cantines ou encore les internats. Sans surprise, cet allègement vaut également pour les cours de récréation et autres espaces extérieurs.

Si le ministère précise que "les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves" et qu'il est demandé aux établissements d'organiser le déroulement de la journée pour limiter, "dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants", un assouplissement est également prévu pour ce qui concerne le partage de matériel et les regroupements d’élèves et/ou de parents.

Bancs, ballons, jouets, livres ou encore crayons pourront ainsi de nouveau être utilisés en septembre tandis que la limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire, y compris "dans les transports scolaires", dans le respect des gestes barrières, à commencer par un lavage régulier des mains.

En outre, le nouveau protocole confirme que le nettoyage désinfectant des surfaces "les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels" sera réalisé "au minimum une fois par jour", tout comme le "nettoyage des sols et des grandes surfaces".