Le milieu scolaire et universitaire, principal lieu de contamination en France

Alors que les restaurants ferment et que le télé-travail est de plus en plus conseillé, c'est un tout autre milieu qui attire l'attention. Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France publié ce jeudi 1er octobre, les "milieux scolaires et universitaires" représentent désormais près de quatre foyers épidémiques sur dix en cours d'investigation en France. Un chiffre qui explose depuis la rentrée.

Ce secteur était décrit comme une bombe à retardement. D'un côté la profession, qui s'inquiétait de l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles, et de l'autre des parents, ou des étudiants, qui n'ont cessé d'alerter sur la situation depuis la rentrée dans les universités avec le hashtag #BalanceTaFac. Désormais, elle semble bel et bien avoir explosé. Si, sur l'ensemble des foyers de contamination depuis le début de l'épidémie, ceux au sein des écoles et des universités restent loin derrière les entreprises privées et publiques, leur nombre dépasse désormais largement les événements public ou privé, les établissements de santé ou l'environnement familial élargi. Il faut cependant noter que, de fait, ces établissements sont restés fermés de la mi-mars à la rentrée pour les universités et près de six mois pour les écoles.

C'est pourquoi, lorsqu'on regarde les chiffres des "clusters en cours d'investigation" par les autorités sanitaires, on se rend vite compte que cet environnement est devenu, et de loin, le principal lieu où les Français se contaminent. Il représente ainsi 36% des clusters actifs, contre, à titre comparatif, "plus que" 18% pour les entreprises privées et publiques.