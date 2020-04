Déconfinement : comment préparer la réouverture des écoles sans le protocole sanitaire ?

Dans la ville du Mans, comme à travers le reste de la France, les enseignants, les responsables d'école et les collectivités locales se retrouvent en première ligne pour la rentrée des classes. Un établissement scolaire, qui accueille depuis plusieurs semaines les enfants des soignants, a déjà mis en place de nouvelles règles sanitaires en vue du 11 mai prochain. Elles seront dupliquées dans 70 écoles de la ville. Toutefois, d'autres hypothèses sont à l'étude pour pouvoir accueillir plus d'élèves. Il va falloir aussi sonder chaque parent pour avoir le nombre d'enfants qui seront scolarisés. Les équipes du Mans attendent désormais le protocole sanitaire, qui leur servira de guide pour la réouverture des écoles. Le ministère de l'Education le publiera vendredi 1er mai.



