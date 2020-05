Déconfinement : réouverture de l'ensemble des établissements scolaires, des spécificités en zone orange

"Dans la phase 2, toutes les écoles seront ouvertes, et donc toutes les communes qui n'ont pas encore ouvert leurs écoles ouvriront... au moins sur une partie de la semaine", a précisé le ministre de l'Education. Que vous soyez en zone verte ou orange, voici ce qu'il advient dans les collèges et les lycées à partir de mardi 2 juin.

Une reprise "cruciale" selon le Premier ministre. Alors qu'a été présentée ce jeudi 28 mai la deuxième phase du plan de déconfinement progressif du pays, effectif mardi 2 juin, Edouard Philippe et Jean-Michel Blanquer ont annoncé que tous les établissements scolaires - écoles primaires, collèges et lycées - allaient rouvrir, bien que des spécificités demeurent dans les départements classés en orange, à savoir ceux d'Ile-de-France, en Guyane et à Mayotte.

Dans les départements classés verts, la règle est simple : l'ensemble des lycées vont rouvrir le 2 juin. "Les lycées généraux, technologiques et professionnels vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves, au moins sur l'un des trois niveaux", seconde, première ou terminale, a indiqué le ministre de l'Education nationale.

En zone orange, la priorité est pour l'instant portée sur les filières professionnelles. Seuls les lycées professionnels vont donc rouvrir dans un premier temps "pour assurer les certifications et pour au minimum un entretien pédagogique individuel". Pour les lycées généraux et technologiques, les élèves seront tout de même accueillis mais uniquement sur convocation pour un "entretien pédagogique individuel". Car Jean Michel Blanquer a insisté sur la problématique du décrochage scolaire, qui concerne 4 % des élèves en France, selon les chiffres du ministère : "L'instruction est obligatoire, la seule chose différente c'est d'aller physiquement ou non a l'école, on doit soit être à l'école soit dans un lien grâce à l'enseignement à distance".