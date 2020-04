Déconfinement : une réouverture des écoles "par territoire" ou "par moitié de classe" à l'étude

Pour ce faire, l'exécutif travaille à plusieurs scénarios, par exemple en échelonnant le retour en classe par territoire. "Dans certains départements, il n'y a eu quasiment aucun cas (de Covid-19, ndlr) et l'on peut considérer qu'après deux mois de confinement, cette situation sera préservée", a expliqué le chef du gouvernement. "On peut imaginer que dans ces territoires, l'ouverture se fasse plus rapidement et de façon plus large que là où la situation est plus compliquée."

Une autre hypothèse envisagée est celle d'un retour à l'école "par moitié de classe", afin d'alterner "une semaine sur deux" le "lien physique et intellectuel avec le professeur".