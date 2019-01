Dédoublement des classes : un net progrès en maths et en français a été constaté

Selon Jean-Michel Blanquer, d'énormes progrès ont été constatés en français et en maths dans les écoles qui ont pu bénéficier du dédoublement des classes de CP. Les élèves comme les professeurs en sont sortis gagnants. Le but étant d'améliorer le taux d'encadrement dans l'école primaire d'ici 2022. Quels sont les autres objectifs du gouvernement ? Cette mesure va-t-elle être généralisée ?



