"Deux élèves morts en deux mois, que fait l'Etat ?" : dans un lycée de Seine-Saint-Denis, la colère du personnel et des parents

Les personnels du lycée l'assurent : ces deux morts, "insupportables, inconcevables, ne sont que les versants les plus dramatiques de la violence quotidienne que subissent nos élèves". Les exemples ne manquent pas. Par exemple cet élève menacé par un couteau" en rentrant chez lui, "descendu dans une cave et dépouillé", et rentré chez lui "avec un seul survêtement". Ou cette élève, "insultée et tabassée" par un père de famille" et qui a eu "six jours d'ITT" et ne "vient plus au lycée qu'accompagnée par une amie".