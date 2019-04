Polémique autour de la fermeture d'une école musulmane privée en Isère

Selon Me Bendavid l'école subit depuis son ouverture, "un acharnement à visée politique" selon lui, et les critiques sur le personnel enseignant, "qui n'aurait pas le niveau". "Ce sont des professeurs formés comme les autres", a-t-il soutenu. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Éducation Gabriel Attal a au contraire considéré sur LCI lundi qu'il s’agissait d'une école "où les connaissances de base sont rabâchées, où il n'y a pas de pratique artistique et culturelle, par contre il y a huit heures de cours de Coran chaque semaine. On ne peut accepter ça dans la République", a-t-il dit. "On a voté une loi précisément pour mieux contrôler les écoles hors contrat et faire en sorte qu'il n'y ait pas des écoles parallèles à la République, des écoles salafistes, qui se développent dans notre pays", a ajouté le ministre.