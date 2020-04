École à la maison : les enseignants et les parents inquiets de l'aggravation des inégalités entre les élèves

Les professeurs, les parents et les élèves ont eu trois jours pour se préparer pour les cours à distance et l'école à la maison. Mais dans cette période compliquée, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le ministère de l'Éducation estime qu'entre 5 et 8% des élèves ne répondent plus à leurs professeurs. Afin d'éviter une aggravation des inégalités sociales et scolaires, Jean-Michel Blanquer a assuré que du soutien gratuit serait proposé dès le début de l'été.



