Ecole : où les taux de retour en classe sont-ils les plus forts ?

Au bout de trois mois sans voir leur salle de classe, la faute au Covid-19 et au confinement, c'était un début d'été qui avait presque un goût d'automne pour certains. Lundi 22 juin, écoliers et collégiens ont repris le chemin de leur établissement, le président Emmanuel Macron ayant annoncé le 14 juin que la reprise se ferait ce lundi "de manière obligatoire et selon les règles de présence normale", à l'exception des lycées. La question était désormais de savoir dans quelle proportion les élèves ont garni les rangs. Le ministère de l'Education nationale y répond ce mercredi 24 juin en communiquant des chiffres.

Ainsi, à Paris, on compte 83% des écoliers et plus de 80% des collégiens présents, tandis que dans l'académie voisine de Créteil, le chiffre descend à 70% des élèves de l’école et du collège, comme pour les collégiens de Bordeaux, le taux le plus bas annoncé ce mercredi par le ministère. Les écoliers de l'académie bordelaise, en revanche, sont revenus à hauteur de 85%.

Le retour le plus massif se situe, lui, dans les Pyrénées-Atlantiques, où 90% des écoliers et 85% des collégiens sont présents. Suivent les académies de Nancy-Metz (entre 80 et 90% des écoliers et collégiens présents), Paris (lire ci-dessus) et Amiens, où le département de l'Oise affiche un taux de plus de 80% d'élèves présents. Enfin, il est noter qu'à Lille, y compris dans les zones très défavorisées, on dénombre plus de 75% des élèves présents en élémentaire et plus de 80% en collège.