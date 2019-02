École : drapeaux et Marseillaise en classe

La présence du drapeau tricolore et du drapeau européen, ainsi que des paroles de l'hymne national dans les salles de classe sera bientôt obligatoire. C'est la disposition qui a été ajoutée à la loi sur l'école suite à un vote à l'Assemblée nationale. Qu'en pensent les parents et les élèves ? Cette mesure est-elle vraiment nécessaire ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.