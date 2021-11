Les élèves de CP, CE1 et 6ᵉ ont rattrapé leur retard lié au confinement

Satisfaction au ministère de l'Éducation nationale. Lundi 15 novembre, il a rendu publics les résultats des évaluations nationales menées en CP et CE1 ainsi qu'en sixième. Réalisées en septembre dernier, elles étaient axées sur le français et les mathématiques en élémentaire, ainsi que les compétences normalement acquises lors de leur passage en primaire pour les élèves de sixième. Cette année, les résultats marquent un effacement des retards constatés dans la foulée du premier confinement de 2020.

a constaté Fabienne Rosenwald, directrice de la Depp, l'agence des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Selon elle, la "baisse est résorbée et on a même dans certaines compétences un niveau supérieur, comme en reconnaissance des lettres et en comparaison des nombres en CP", a-t-elle souligné.

La progression est notamment visible dans les résultats des élèves de REP+ . Si globalement, pour les sixièmes, "une très légère augmentation des résultats entre 2020 et 2021, en français comme en mathématiques" est à noter, "les résultats sont en augmentation de + 4,8 points de maîtrise en français et de + 3,8 points en mathématiques", dans les classes du réseau d'éducation prioritaire , a indiqué Fabienne Rosenwald.

Pour les CE1, après une baisse des résultats observée entre 2019 et 2020 dans les domaines de l'écriture et de la lecture, les élèves auraient désormais retrouvé leur niveau de la rentrée 2019. Des progrès ont même eu lieu "en fluence (le nombre de mots qu'ils parviennent à lire en une minute, ndlr) et en connaissance des nombres et résolution de problèmes". Selon Edouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire, ces résultats encourageants sont notamment dus à "l'investissement des professeurs".